Gastronomischer Neustart im Erzgebirge: In bekanntes Restaurant Istanbul Topkapi zieht Inder ein

An einem Ort, der als Restaurant bei den Auern bekannt ist, wagt ein junger Mann einen Neuanfang. Andernorts laufen seine Gaststätten bereits gut. Was die Speisekarte bietet und wie die erste Besucher-Resonanz ausfällt.

Sunil Kumar hat in Aue an der Alfred-Brodauf-Straße ein indisches Restaurant eröffnet. Die Adresse ist bekannt, weil dort fast 30 Jahre das türkische Restaurant Topkapi Istanbul von Murat Bektas war. Den Mann kannte man gut in der Stadt und viele bedauerten seinen Weggang 2022.