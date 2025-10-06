Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Erzgebirge
  • Aue
  • Gefährlicher Autobahnzubringer im Erzgebirge: Warum die Unfallstraße kein offizieller Unfallschwerpunkt ist

Immer wieder gibt es auf dem Autobahnzubringer Aue schwere Unfälle. Am 26. August starb eine 27-Jährige, als sie die Fahrbahn überqueren wollte.
Aue
Gefährlicher Autobahnzubringer im Erzgebirge: Warum die Unfallstraße kein offizieller Unfallschwerpunkt ist
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Auf dem Autobahnzubringer Aue kommt es immer wieder zu schweren und tödlichen Unfällen. Dennoch stufen die zuständigen Behörden die gesamte Strecke aktuell nicht generell als Unfallschwerpunkt ein. Dies trifft nur auf zwei Stellen zu.

Der Autobahnzubringer (S 255) zwischen Aue und Thierfeld gilt als wichtige Verkehrsader ins Erzgebirge, aber auch als gefährlich. Immer wieder kommt es hier zu schweren Unfällen, auch mit tödlichem Ausgang. Erst Ende August verlor eine Radfahrerin ihr Leben. Dennoch stufen der Landkreis Zwickau und Erzgebirgskreis als zuständige Behörden die...
