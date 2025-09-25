Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Geheimtipp für Wanderer im Erzgebirge: Verein wertet mit pfiffiger Idee touristisches Ziel auf

Gottfried Fuchs, Vorsitzender des Vereins Historische Skitruhe Schönheide, freut sich über das Interesse an dem neuen Weg.
Gottfried Fuchs, Vorsitzender des Vereins Historische Skitruhe Schönheide, freut sich über das Interesse an dem neuen Weg. Bild: Georg Dostmann
Gottfried Fuchs, Vorsitzender des Vereins Historische Skitruhe Schönheide, freut sich über das Interesse an dem neuen Weg.
Gottfried Fuchs, Vorsitzender des Vereins Historische Skitruhe Schönheide, freut sich über das Interesse an dem neuen Weg. Bild: Georg Dostmann
Aue
Geheimtipp für Wanderer im Erzgebirge: Verein wertet mit pfiffiger Idee touristisches Ziel auf
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rund um Schönheide führt ein Rundwanderweg, der durch die Idee eines Vereins aufgewertet wurde. An aufwendig gestalteten Ruhebänken kann man nicht nur die Landschaft genießen.

Gottfried Fuchs, Vorsitzender des Schönheider Vereins Historische Skitruhe, hat sich am Mittwochnachmittag sehr über das große Interesse an dem neuen Wanderweg um Schönheide gefreut. Diesen hat der Verein in diesem Jahr neu gestaltet und unter das Thema „Historische Ski“ gestellt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.09.2025
3 min.
„Die erste Resonanz war überwältigend“: Bahnhof im Erzgebirge wird wieder erweckt
Wieder Schienenverkehr gab es am ersten September-Wochenende am Bahnhof Schönheide Ost.
Trubel hat jetzt am Bahnhof Schönheide Ost geherrscht. Das lag nicht nur am sanierten Empfangsgebäude. Welche Pläne es für das Areal noch gibt.
Eberhard Mädler
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
26.08.2025
4 min.
Neuer Wanderweg im Erzgebirge: Warum es schon vor der Fertigstellung Ärger damit gibt
Der neu gestaltete Wanderweg am Knock in Schönheide. Der Verein Historische Skitruhe hat sich darum gekümmert.
In Schönheide entsteht ein neuer Wanderweg. Initiator ist Gottfried Fuchs mit seinem Verein Historische Skitruhe. Dem mangelt es an Geld, weswegen die Gemeinde einspringen sollte.
Heike Mann
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
Mehr Artikel