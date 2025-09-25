Geheimtipp für Wanderer im Erzgebirge: Verein wertet mit pfiffiger Idee touristisches Ziel auf

Rund um Schönheide führt ein Rundwanderweg, der durch die Idee eines Vereins aufgewertet wurde. An aufwendig gestalteten Ruhebänken kann man nicht nur die Landschaft genießen.

Gottfried Fuchs, Vorsitzender des Schönheider Vereins Historische Skitruhe, hat sich am Mittwochnachmittag sehr über das große Interesse an dem neuen Wanderweg um Schönheide gefreut. Diesen hat der Verein in diesem Jahr neu gestaltet und unter das Thema „Historische Ski" gestellt.