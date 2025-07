Gelingt der Einzug ins Finale bei Fußball-EM? Hier findet Public Viewing im Erzgebirge statt

Am Mittwoch stehen die deutschen Fußball-Frauen im Halbfinale. In Schneeberg können das Besucher live bei einem Public Viewing verfolgen.

Das Halbfinalspiel der deutschen Fußball-Frauen zur Europameisterschaft in der Schweiz am Mittwochabend können Fans in Schneeberg beim Public Viewing auf dem Hauptmarkt verfolgen. Dort steht die Videoleinwand vom Kulturzentrum Goldne Sonne, die für die Bürgermeister-Wette und den Bergstreittag aufgebaut wurde.