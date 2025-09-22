Gemeinde im Erzgebirge investiert in neues Ärztehaus - Eröffnung im November

Die medizinische Grundversorgung in Schönheide ist gesichert. Das hat eine Investition der Gemeinde in ein neues Ärztehaus ermöglicht. Was sich fürs Praxisteam und die Patienten verbessert.

In wenigen Wochen hat die Gemeinde Schönheide ein eigenes Ärztehaus. Dahinter steht die Entscheidung von Bürgermeister und Gemeinderat, Geld in die Hand zu nehmen und eine ehemalige, nicht mehr genutzte Kindertagesstätte so umzubauen, dass sich die Bedingungen für das Praxisteam von Allgemeinmediziner Jochen Wendler und für die Patienten... In wenigen Wochen hat die Gemeinde Schönheide ein eigenes Ärztehaus. Dahinter steht die Entscheidung von Bürgermeister und Gemeinderat, Geld in die Hand zu nehmen und eine ehemalige, nicht mehr genutzte Kindertagesstätte so umzubauen, dass sich die Bedingungen für das Praxisteam von Allgemeinmediziner Jochen Wendler und für die Patienten...