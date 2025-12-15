MENÜ
  • Gemeinde im Erzgebirge verlangt zukünftig mehr für Pacht- und Mietflächen

Auch Landwirte müssen in Schönheide ab 2026 höhere Pachten für Gemeinde-Flächen zahlen.
Gemeinde im Erzgebirge verlangt zukünftig mehr für Pacht- und Mietflächen
Von Heike Mann
Bei Pacht- und Mietflächen in Schönheide werden höhere Entgelte verlangt. Bei Landwirtschaftsflächen hat sich der Gemeinderat für ein niedrigeres Entgelt ausgesprochen.

Für Pacht- und Mietflächen, die der Gemeinde Schönheide gehören, werden 2026 höhere Entgelte fällig. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung im Dezember beschlossen. Im Einzelnen betrifft das unbebaute beziehungsweise bebaute Grundstücke, Erholungsgrundstücke, Landwirtschaftsflächen, Stellflächen im Parkdeck sowie unbefestigte und...
