Im März hatte sich die Nachricht vom gesperrten Radweg zwischen Bad Schlema und Aue wie ein Lauffeuer verbreitet. Nun gibt es Neuigkeiten.

In rekordverdächtigem Tempo ist in Bad Schlema die Brücke über einen Wassergraben an der Alten Lößnitzer Straße repariert worden. Das berichtet die Stadtverwaltung.