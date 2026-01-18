MENÜ
  • Gewaltsam Zutritt verschafft: Einbrecher erbeuten im Erzgebirge Goldschmuck

Kriminelle haben bei einem Einbruch Goldschmuck erbeutet.
Kriminelle haben bei einem Einbruch Goldschmuck erbeutet.
Kriminelle haben bei einem Einbruch Goldschmuck erbeutet.
Kriminelle haben bei einem Einbruch Goldschmuck erbeutet.
Aue
Gewaltsam Zutritt verschafft: Einbrecher erbeuten im Erzgebirge Goldschmuck
Redakteur
Von Joseph Wenzel
In Schneeberg haben Unbekannte das Kellerfenster eines Einfamilienhauses aufgebrochen. Wie hoch der Stehlschaden ist, muss noch ermittelt werden.

Kriminelle sind in ein Einfamilienhaus in der Schneeberger Gleesbergstraße eingebrochen und haben von dort Goldschmuck gestohlen. Wie die Polizei am Sonntagvormittag mitteilte, wurde der Fall am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr gemeldet. Die Unbekannten hatten zuvor gewaltsam ein Kellerfenster aufgebrochen und sich so Zutritt zum Inneren des...
