Gewaltsam Zutritt verschafft: Einbrecher erbeuten im Erzgebirge Goldschmuck

Aue
In Schneeberg haben Unbekannte das Kellerfenster eines Einfamilienhauses aufgebrochen. Wie hoch der Stehlschaden ist, muss noch ermittelt werden.
Kriminelle sind in ein Einfamilienhaus in der Schneeberger Gleesbergstraße eingebrochen und haben von dort Goldschmuck gestohlen. Wie die Polizei am Sonntagvormittag mitteilte, wurde der Fall am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr gemeldet. Die Unbekannten hatten zuvor gewaltsam ein Kellerfenster aufgebrochen und sich so Zutritt zum Inneren des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.