„Gibts eigentlich einen Plan, welche Straßen noch befahrbar sind?“: Neue Sperrung in Aue-Bad Schlema sorgt für Frust

Seit Wochen ist die Bundesstraße 169 in Bad Schlema halbseitig gesperrt. Nun wird in Kürze auch noch auf einer Ausweichroute gebaut. Das sorgt für Ärger. Was die Stadtverwaltung dazu sagt.

Eine neue Straßensperrung, die ab nächster Woche in Aue-Bad Schlema greift, sorgt für einigen Ärger bei Autofahrern. „Ich würde die Personen, die so ein Verkehrschaos planen, fristlos entlassen“, kommentiert ein Mann bei Facebook jetzt eine Ankündigung der Stadtverwaltung. Darin wird über die weitere Verkehrseinschränkung ab Montag... Eine neue Straßensperrung, die ab nächster Woche in Aue-Bad Schlema greift, sorgt für einigen Ärger bei Autofahrern. „Ich würde die Personen, die so ein Verkehrschaos planen, fristlos entlassen“, kommentiert ein Mann bei Facebook jetzt eine Ankündigung der Stadtverwaltung. Darin wird über die weitere Verkehrseinschränkung ab Montag...