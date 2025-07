Großbaustelle B 283 bei Aue: So laufen die Arbeiten - Händler kämpfen mit Folgen der Sperrung

Die Vollsperrung der B 283 zwischen Aue und Bockau macht nicht nur Autofahrern zu schaffen. Auch manch Händler kämpft mit den Folgen. Wie die Bauarbeiten laufen und was das Landesstraßenbauamt in den Folgejahren an der Straße plant.

Wer an der Aral-Tankstelle in Aue vorbeifährt und die Sperrscheibe an der Bundesstraße 283 hinter sich lässt, sieht zunächst wenig von den Bauarbeiten. Doch etwa auf halber Strecke Richtung Bockau verändert sich das Bild: Bei sommerlichen Temperaturen sind zuletzt schwere Maschinen auf der B 283 (Talstraße) im Einsatz gewesen, die bereits...