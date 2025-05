Großer Solarpark im Erzgebirge geplant: Vorhaben sorgt für Diskussionen im Stadtrat

Ein Landwirt will sein Wiesenland am Ortsrand von Eibenstock an eine Firma verpachten, die darauf eine sechs Hektar umfassende Photovoltaik-Anlage errichten will. Zum Projekt gibt es Bedenken. Was die Firma dem entgegensetzt.

Auf einer knapp sechs Hektar großen Fläche soll in Eibenstock ein Solarpark entstehen. Bislang wird die in Privatbesitz befindliche Fläche als Wiesenland genutzt. Projektentwickler ist die Firma Green Natural Capital GmbH aus Schleswig-Holstein. Der Plan ist, auf einer Fläche von rund fünf Hektar - das entspricht der Größe von knapp sieben... Auf einer knapp sechs Hektar großen Fläche soll in Eibenstock ein Solarpark entstehen. Bislang wird die in Privatbesitz befindliche Fläche als Wiesenland genutzt. Projektentwickler ist die Firma Green Natural Capital GmbH aus Schleswig-Holstein. Der Plan ist, auf einer Fläche von rund fünf Hektar - das entspricht der Größe von knapp sieben...