Großes Podium für junge Künstler: Kinder aus dem Erzgebirge stellen Kunstwerke in Aue aus

So viele Besucher wie noch nie hat in Aue eine Ausstellungseröffnung erlebt. Im Fokus stehen bis Anfang 2024 knapp 150 Exponate von jungen Leuten, die beim Kinder- und Jugendsymposium im Erzgebirge entstanden sind. Deren Werke können ersteigert werden.

Waldwichtel, Meerjungfrauen und Delfine, aber auch Buntspecht und Co. sind im Auer Kulturhaus eingezogen. Sie warten auf kunstbegeisterte Käufer. An der Box für die Gebote herrschte schon am Donnerstag dichtes Gedränge. Wobei auch Jasmin Juraschek hofft, dass ihre Werke in ihren Besitz übergehen.