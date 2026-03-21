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Hallen-Neubau in Stützengrün: Zum Richtfest beim Unternehmen Stahl- und Anlagenbau Schädlich wurde vor dem Objekt eine Richtkrone hochgezogen.
Hallen-Neubau in Stützengrün: Zum Richtfest beim Unternehmen Stahl- und Anlagenbau Schädlich wurde vor dem Objekt eine Richtkrone hochgezogen. Foto: Irmela Hennig
Unternehmensgründer Wolfgang Schädlich (l.) und Sohn Tobias Schädlich stehen im Rohbau.
Unternehmensgründer Wolfgang Schädlich (l.) und Sohn Tobias Schädlich stehen im Rohbau. Foto: Irmela Hennig
Das Richtfest wurde mit Dutzenden Gästen gefeiert.
Das Richtfest wurde mit Dutzenden Gästen gefeiert. Foto: Irmela Hennig
Hallen-Neubau in Stützengrün: Zum Richtfest beim Unternehmen Stahl- und Anlagenbau Schädlich wurde vor dem Objekt eine Richtkrone hochgezogen.
Hallen-Neubau in Stützengrün: Zum Richtfest beim Unternehmen Stahl- und Anlagenbau Schädlich wurde vor dem Objekt eine Richtkrone hochgezogen. Foto: Irmela Hennig
Unternehmensgründer Wolfgang Schädlich (l.) und Sohn Tobias Schädlich stehen im Rohbau.
Unternehmensgründer Wolfgang Schädlich (l.) und Sohn Tobias Schädlich stehen im Rohbau. Foto: Irmela Hennig
Das Richtfest wurde mit Dutzenden Gästen gefeiert.
Das Richtfest wurde mit Dutzenden Gästen gefeiert. Foto: Irmela Hennig
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Großprojekt im Erzgebirge: Unternehmen investiert fast acht Millionen Euro in neue Halle
Von Irmela Hennig
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Im Stützengrüner Gewerbegebiet errichtet das Unternehmen Stahl- und Anlagenbau Schädlich eine neue und 3600 Quadratmeter große Umschlaghalle. Damit soll die Logistik verbessert werden. Jetzt wurde Richtfest gefeiert.

Ein Apfelbäumchen als Geschenk brachte Stützengrüns Bürgermeister Volkmar Viehweg am Freitag mit ins lokale Gewerbegebiet an der Bundesstraße 169. Dort, nahe dem Abzweig nach Hundshübel, baut das rund 90 Mitarbeiter zählende Unternehmen Stahl- und Anlagenbau Schädlich eine neue Umschlaghalle.
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Erschienen am: 21.03.2026 | 18:00 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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