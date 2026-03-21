Aue
Im Stützengrüner Gewerbegebiet errichtet das Unternehmen Stahl- und Anlagenbau Schädlich eine neue und 3600 Quadratmeter große Umschlaghalle. Damit soll die Logistik verbessert werden. Jetzt wurde Richtfest gefeiert.
Ein Apfelbäumchen als Geschenk brachte Stützengrüns Bürgermeister Volkmar Viehweg am Freitag mit ins lokale Gewerbegebiet an der Bundesstraße 169. Dort, nahe dem Abzweig nach Hundshübel, baut das rund 90 Mitarbeiter zählende Unternehmen Stahl- und Anlagenbau Schädlich eine neue Umschlaghalle.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 21.03.2026 | 18:00 Uhr© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG