Aue
In Stützengrün will Norma eine Filiale an der Bundesstraße 169 bauen. Für so einen Markt hatte der Bürgermeister lange gekämpft. Jetzt haben die Tiefbauarbeiten begonnen.
Seit Anfang dieses Monats sind sie da – Bagger, Baumaschinen, Arbeiter. Am Rand des Gewerbegebietes von Stützengrün an der Bundesstraße 169 in Richtung Hundshübel erledigen sie Tiefbaumaßnahmen. Denn dort soll ein Norma-Einkaufsmarkt errichtet werden. „Binnen Jahresfrist ist die Zielstellung“, sagt Uwe Schulz. Er ist sogenannter...
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