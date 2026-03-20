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In Stützengrün lässt Norma einen neuen Supermarkt errichten.
In Stützengrün lässt Norma einen neuen Supermarkt errichten. Symbolfoto: Nitschmann/nmann77/stock.adobe.com
Am Stützengrüner Gewerbegebiet haben die Bauarbeiten für einen Norma-Markt begonnen.
Am Stützengrüner Gewerbegebiet haben die Bauarbeiten für einen Norma-Markt begonnen. Foto: Irmela Hennig
Der Markt entsteht direkt an der Bundesstraße 169 in Richtung Hundshübel.
Der Markt entsteht direkt an der Bundesstraße 169 in Richtung Hundshübel. Foto: Irmela Hennig
In Stützengrün lässt Norma einen neuen Supermarkt errichten.
In Stützengrün lässt Norma einen neuen Supermarkt errichten. Symbolfoto: Nitschmann/nmann77/stock.adobe.com
Am Stützengrüner Gewerbegebiet haben die Bauarbeiten für einen Norma-Markt begonnen.
Am Stützengrüner Gewerbegebiet haben die Bauarbeiten für einen Norma-Markt begonnen. Foto: Irmela Hennig
Der Markt entsteht direkt an der Bundesstraße 169 in Richtung Hundshübel.
Der Markt entsteht direkt an der Bundesstraße 169 in Richtung Hundshübel. Foto: Irmela Hennig
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In Stützengrün entsteht ein neuer Discounter: Baustart für Norma-Filiale
Von Irmela Hennig
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In Stützengrün will Norma eine Filiale an der Bundesstraße 169 bauen. Für so einen Markt hatte der Bürgermeister lange gekämpft. Jetzt haben die Tiefbauarbeiten begonnen.

Seit Anfang dieses Monats sind sie da – Bagger, Baumaschinen, Arbeiter. Am Rand des Gewerbegebietes von Stützengrün an der Bundesstraße 169 in Richtung Hundshübel erledigen sie Tiefbaumaßnahmen. Denn dort soll ein Norma-Einkaufsmarkt errichtet werden. „Binnen Jahresfrist ist die Zielstellung“, sagt Uwe Schulz. Er ist sogenannter...
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