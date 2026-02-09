MENÜ
  • Holzschutz-Gutachten und Neuvermessung: Für Patrizierhaus im Erzgebirge wird Geld gebraucht

Stützengrün sammelt aktuell Spenden für das marode Patrizierhaus.
Stützengrün sammelt aktuell Spenden für das marode Patrizierhaus. Bild: Irmela Hennig
Aue
Holzschutz-Gutachten und Neuvermessung: Für Patrizierhaus im Erzgebirge wird Geld gebraucht
Von Irmela Hennig
Stützengrün will das fast leere Patrizierhaus an der Bundesstraße wieder nutzbar machen. Dafür sind dieses Jahr einige Dinge geplant, das aber kostet. Die Gemeinde sammelt dafür nun Spenden.

Für das sanierungsbedürftige Patrizierhaus in Stützengrün sind 2026 mehrere Vorhaben geplant. So soll für das historisch bedeutsame Objekt an der B 169 ein Holzschutzgutachten gemacht werden, das 4000 bis 5000 Euro kosten könnte, wie Bürgermeister Volkmar Viehweg schätzt.
Mehr Artikel