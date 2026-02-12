Seifen-Manufaktur im Erzgebirge auf Erfolgskurs: „Saafenfraa“ beliefert Kunden in ganz Europa

Sabine Richter stellt in Stützengrün aus Alpakafasern Seifen her – allein um die 100.000 große Stücke jährlich. Das kommt offenbar an. Der Umsatz der Manufaktur wächst. Kunden hat die „Saafenfraa“, so wird sie genannt, in ganz Europa.

Eine Teigknetmaschine, ein Handmixer, ein Spritzbeutel, wie man ihn zum Verzieren von Torten kennt. In der Stützengrüner Manufaktur von Sabine Richter sieht es ein bisschen aus wie in einer Bäckerei. Doch das, was in den Räumen eines ehemaligen Getränkemarktes hergestellt wird, sind weder Brötchen noch Kuchen.