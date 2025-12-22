Habicht im Erzgebirge entwischt: Falkner bittet um Unterstützung

Ein für die Jagd abgerichteter Habicht ist am 15. Dezember entwischt. Zuletzt gesehen wurde der Greifvogel in Oberpfannenstiel.

Seit einer Woche ist der Habicht von Johannes Schubert aus Schwarzbach verschwunden. Der nebenberufliche Falkner war wie gewohnt mit seinem Jagdvogel unterwegs, als dieser nach einem Jagdversuch nicht mehr zu ihm zurückkehrte. „Es ist mein erster Habicht, den ich selbst abgerichtet habe. Bisher ist er immer zuverlässig zurückgekehrt“,...