Hightech trifft Handwerk: Internationale Künstler experimentieren im Erzgebirge

Das Residenzprogramm der Kulturhauptstadt Chemnitz bringt frischen Wind in die Region und verbindet Tradition mit Zukunft. Was haben die Künstler in Lößnitz und Schneeberg gemacht und wie geht es weiter?

Mit einem Residenzprogramm bringt Chemnitz als Kulturhauptstadt in diesem Jahr rund 50 Bastler, Tüftler, Erfinder oder Künstler aus Europa, Afrika und Asien nach Sachsen. Einige von ihnen sind aktuell auch im Erzgebirge zu Gast und nehmen am Makers-United-Festival teil, das am Wochenende in der Stadthalle Chemnitz sowie im Stadthallenpark...