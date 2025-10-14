Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Hochwasserschaden im Erzgebirge: Zehn Jahre Bauzeit und 40-mal teurer – wie konnte das passieren?

Nach der Havarie am Dorfbach von Schönheide war eine Konstruktion gebaut worden, die weitere Verunreinigungen verhinderte.
Nach der Havarie am Dorfbach von Schönheide war eine Konstruktion gebaut worden, die weitere Verunreinigungen verhinderte. Bild: Firma Georgi/Archiv
Nach der Havarie am Dorfbach von Schönheide war eine Konstruktion gebaut worden, die weitere Verunreinigungen verhinderte.
Nach der Havarie am Dorfbach von Schönheide war eine Konstruktion gebaut worden, die weitere Verunreinigungen verhinderte. Bild: Firma Georgi/Archiv
Aue
Hochwasserschaden im Erzgebirge: Zehn Jahre Bauzeit und 40-mal teurer – wie konnte das passieren?
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Hochwasserschaden in Schönheide sollte nach 2013 schnell behoben werden. Bis Ende 2024 zog sich die Baustelle hin. Wen soll man dafür verantwortlich machen? Darüber wird nun im Ort diskutiert.

Das Hochwasser von 2013 richtete auch in der Gemeinde Schönheide Schäden an. Noch heute ist der Gemeinderat damit beschäftigt. Genauer gesagt mit einer Baustelle zur Beseitigung von Hochwasserschäden am Dorfbach, die sich am Ende über zehn Jahre hinzog und Kosten von rund 1,7 Millionen Euro verursachte. Das war fast 40-mal mehr als die 2013...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:30 Uhr
1 min.
Fachtag „Kompetenz Demenz“: Hochschule Mittweida will mit Humor Brücken schlagen
An der Hochschule Mittweida findet am 3. November der Fachtag „Kompetenz Demenz“ statt.
Am 3. November erwartet die Hochschule Mittweida Betroffene und ihre Angehörigen zu einer Veranstaltung unter dem Motto „Humor – als Kraftquelle, als Kommunikationsmittel und als Brücke zwischen Menschen“.
Jan Leißner
06:30 Uhr
3 min.
Werner Herzog: halbe Million Follower, aber kein Smartphone
Filmregisseur Werner Herzog (83) hat mit seinem Instagram-Account für Aufsehen gesorgt.
Kein Handy mit Internet, aber große Reichweite: Werner Herzog erobert neuerdings Instagram - und bleibt dabei ganz er selbst. Nun erhält der 83-Jährige den Filmpreis Köln.
22.09.2025
4 min.
Gemeinde im Erzgebirge investiert in neues Ärztehaus - Eröffnung im November
Dr. Jochen Wendler (rechts) zieht in wenigen Wochen in das neue Ärztehaus in Schönheide ein. Mit Malermeister Michael Gaudich gab es noch letzte Absprachen zur jüngsten Bauberatung.
Die medizinische Grundversorgung in Schönheide ist gesichert. Das hat eine Investition der Gemeinde in ein neues Ärztehaus ermöglicht. Was sich fürs Praxisteam und die Patienten verbessert.
Heike Mann
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
27.09.2025
3 min.
Zukunft gesichert: Bei Museumsbahn im Erzgebirge kann es weiter dampfen
Die Bürgermeister (v.l.: Volkmar Viehweg, Andreas Gruner, Thomas Lang) beim Unterzeichnen.
Nach 30 Jahren läuft die Genehmigung für den Betrieb der Museumsbahn Schönheide aus. Doch es kann nahtlos weitergehen. Und drei Gemeinden geben grünes Signal für die Zukunft.
Heike Mann
Mehr Artikel