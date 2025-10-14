Hochwasserschaden im Erzgebirge: Zehn Jahre Bauzeit und 40-mal teurer – wie konnte das passieren?

Aue
Ein Hochwasserschaden in Schönheide sollte nach 2013 schnell behoben werden. Bis Ende 2024 zog sich die Baustelle hin. Wen soll man dafür verantwortlich machen? Darüber wird nun im Ort diskutiert.
Das Hochwasser von 2013 richtete auch in der Gemeinde Schönheide Schäden an. Noch heute ist der Gemeinderat damit beschäftigt. Genauer gesagt mit einer Baustelle zur Beseitigung von Hochwasserschäden am Dorfbach, die sich am Ende über zehn Jahre hinzog und Kosten von rund 1,7 Millionen Euro verursachte. Das war fast 40-mal mehr als die 2013...
