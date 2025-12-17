MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Hofweihnacht im Erzgebirge: Ein Verein will neue Ortsmitte mitgestalten

Am Meißner Gut in Stützengrün findet am Freitagabend die 2. Hofweihnacht statt.
Am Meißner Gut in Stützengrün findet am Freitagabend die 2. Hofweihnacht statt. Bild: Ramona Schwabe/Archiv
Am Meißner Gut in Stützengrün findet am Freitagabend die 2. Hofweihnacht statt.
Am Meißner Gut in Stützengrün findet am Freitagabend die 2. Hofweihnacht statt. Bild: Ramona Schwabe/Archiv
Aue
Hofweihnacht im Erzgebirge: Ein Verein will neue Ortsmitte mitgestalten
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Stützengrüner haben sich zu einem Verein zusammengeschlossen. Die Hofweihnacht, die am Wochenende zum zweiten Mal stattfindet, organisiert dieser.

Stützengrün hat sich zum Ziel gesetzt, eine neue Ortsmitte zu entwickeln. Der Weg dahin wurde frei mit dem Erwerb eines ehemaligen Bauernhofes inmitten des Ortes, an der Bundesstraße 169 gelegen. Die Gemeinde hat das Meißner Gut und dazugehörige Flächen gekauft. Dort sowie im Bereich des unweit gelegenen Sportlerheimes etwas Neues zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:57 Uhr
2 min.
Ehemaliger Fußball-Nationalspieler in Ecuador erschossen
Ecuadors Ex-Nationalspieler Mario Pineida ist ermordet worden.
Mario Pineida spielte einst für Deutschlands WM-Gegner Ecuador. Nun wurde der 33-Jährige Opfer eines tödlichen Angriffs in Guayaquil.
09:00 Uhr
3 min.
Doch nicht mehr Geld für Kinder- und Jugendhilfe in Chemnitz: Stadtrat bestätigt Haushaltssperre
Im November hatte es Proteste gegen die geplanten Kürzungen gegeben.
Nach einer emotionalen Debatte im Stadtrat wurde ein Vorstoß von Linken und Grünen abgelehnt. Warum die CDU den Antragstellern Unredlichkeit vorwirft.
Erik Anke
25.11.2025
2 min.
Bundesstraße im Erzgebirge: Freigabe nach drei Jahren Bauzeit
Die Bundesstraße 169 in Stützengrün wird am 28. November wieder freigegeben.
Umfangreiche Arbeiten am Trinkwasser- und Abwassersystem in Stützengrün haben die Geduld der Anwohner herausgefordert. Jetzt sind die Arbeiten zu Ende, das soll gefeiert werden.
Heike Mann
17.12.2025
4 min.
Diese Stadt im Erzgebirge hat den größten Weihnachtsbaum
Azubi Julian Rielemann (17) vermisst den Weihnachtsbaum in Schwarzenberg. Dass der Weihnachtsmarkt gerade abgebaut wird, fließt nicht negativ in die Bewertung einer B-Note ein.
Am Mittwoch sind Weihnachtsbaum-Vermesser in der Region unterwegs gewesen. Während die Großstädte Dresden und Chemnitz traditionell mit sehr großen Exemplaren aufwarten, überrascht das Erzgebirge – besonders mit einem kleineren Ort.
Lara Lässig
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
Die Kette „Jeans Live“ gibt es seit Jahrzehnten in dem Center. Nun ist Schluss.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
02.12.2025
2 min.
Wichtige Straße im Erzgebirge endlich wieder frei: Bauleute und Anwohner feiern’s
Mirko Schreier von der Firma Verkehrstechnik Roßberg beim Wegräumen der letzten Absperrungen.
An der Bundesstraße 169 in Stützengrün wurde mehr als drei Jahre lang gebaut. Jetzt wurde sie wieder freigegeben.
Heike Mann
Mehr Artikel