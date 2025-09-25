Illegale Deponie im Erzgebirge: Wie gefährlich sind die PFAS für unser Trinkwasser?

Die Talsperre Eibenstock, die Westsachsen von Zwickau bis Chemnitz mit Trinkwasser versorgt, liegt nicht weit von Sachsens mit krebserregenden PFAS verseuchtestem Grundstück. Die Landestalsperrenverwaltung will die betroffene Fläche jetzt zum Trinkwasserschutzgebiet machen. Werden die Altlasten dann beräumt?

Teils mit hohen Sträuchern, teils mit bodenbedeckendem Kraut, sogar mit einzelnen Bäumen bewachsen, sieht er grün und idyllisch aus. Der hügelige Wall, der sich rund 400 Meter an der Grenze zum bewaldeten Naturschutzgebiet am Naturlehrpfad Hochmoor in Jahnsgrün entlangzieht. Doch was unter dem Gesträuch schlummert, sind geschätzt 57.000...