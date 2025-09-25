Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Illegale Deponie im Erzgebirge: Wie gefährlich sind die PFAS für unser Trinkwasser?

Peter Schöffler am Fuße des 400-Meter langen Walls aus kontaminiertem Papierrecyclingschlamm.
Peter Schöffler am Fuße des 400-Meter langen Walls aus kontaminiertem Papierrecyclingschlamm. Bild: Jens Eumann
Peter Schöffler am Fuße des 400-Meter langen Walls aus kontaminiertem Papierrecyclingschlamm.
Peter Schöffler am Fuße des 400-Meter langen Walls aus kontaminiertem Papierrecyclingschlamm. Bild: Jens Eumann
Aue
Illegale Deponie im Erzgebirge: Wie gefährlich sind die PFAS für unser Trinkwasser?
Redakteur
Von Jens Eumann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Talsperre Eibenstock, die Westsachsen von Zwickau bis Chemnitz mit Trinkwasser versorgt, liegt nicht weit von Sachsens mit krebserregenden PFAS verseuchtestem Grundstück. Die Landestalsperrenverwaltung will die betroffene Fläche jetzt zum Trinkwasserschutzgebiet machen. Werden die Altlasten dann beräumt?

Teils mit hohen Sträuchern, teils mit bodenbedeckendem Kraut, sogar mit einzelnen Bäumen bewachsen, sieht er grün und idyllisch aus. Der hügelige Wall, der sich rund 400 Meter an der Grenze zum bewaldeten Naturschutzgebiet am Naturlehrpfad Hochmoor in Jahnsgrün entlangzieht. Doch was unter dem Gesträuch schlummert, sind geschätzt 57.000...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
28.07.2025
5 min.
Sanierung auf Eis: Weiterhin PFAS-Kontamination im Filzbach
Der Schneeberger Filzteich bezieht sein Wasser aus dem belasteten Filzbach. Solange Badende das Wasser nicht trinken, geben Landkreisbehörden indes Entwarnung.
Im Filzbach wurden extreme PFAS-Werte gemessen, die weit über anderen Standorten in Sachsen liegen. Die Behörden geben Entwarnung, solange keiner das Wasser trinkt, doch die Quelle der Verschmutzung wirft Fragen auf.
Jens Eumann und Michael Billig
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
28.08.2025
5 min.
PFAS-Kontamination im Erzgebirge: Ist auch die Trinkwassertalsperre in Eibenstock bedroht?
Die Talsperre Eigenstock ist Sachsens größte Trinkwassertalsperre. Sie hat einen Zufluss, der den kontaminierten Flächen am Torfstich-Betrieb im Jahnsgrüner Hochmoor sogar näher liegt als der hochgradig kontaminierte Filzbach.
Grüne fordern im Landtag Aufklärung und schnellstmögliche Sanierung. Immerhin liegen die illegal abgekippten Papierschlämme noch näher am Zufluss zur Trinkwassertalsperre als dem zum Badesee Filzteich.
Jens Eumann
Mehr Artikel