Im Erzgebirge wird in ein Büro gleich zweimal eingebrochen: War es derselbe Täter?

Ein Büro wurde in derselben Nacht gleich zweimal Ziel eines Einbrechers. Beim zweiten Angriff erbeutete der Täter einen Tresor.

In einem Büro in Schneeberg hat es zwei Einbrüche in einer Nacht gegeben. Wie die Polizei berichtet, warf ein Mann am Freitag gegen 19.40 Uhr die Scheibe einer Eingangstür in der Seminarstraße ein. Eine Mitarbeiterin, die sich noch in den Räumen befand, konnte den Tatverdächtigen von weiteren Handlungen abhalten. Die beschädigte Scheibe...