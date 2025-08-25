Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Immobilien-Analyse für Deutschland: Günstigstes Anwesen befindet sich im Erzgebirge

Die Oschatz-Villa an der Alten Auerbacher Straße in Schönheide.
Die Oschatz-Villa an der Alten Auerbacher Straße in Schönheide. Bild: ImmoScout24
Aue
Immobilien-Analyse für Deutschland: Günstigstes Anwesen befindet sich im Erzgebirge
Redakteur
Von Heike Mann
Laut einem Online-Markt für Immobilien gibt es, was Schlösser und Villen angeht, ein Schnäppchen in Schönheide: Eine Villa mit einem großen Anwesen. Was sie kostet und was geboten wird.

Zehn Schlösser und Villen für unter 200.000 Euro hat der deutsche Online-Markt für Immobilien ImmoScout in einer Analyse ermittelt. Ein besonders günstiges Anwesen wird dabei in Schönheide angepriesen.
13:14 Uhr
3 min.
Automesse IAA wird größer - Mehr chinesische Aussteller
Die Autoindustrie will bei der bevorstehenden Messe IAA in München ein Signal der Zuversicht senden, wie VDA-Geschäftsführer Jürgen Mindel sagt.
Die IAA in München ist die wichtigste Bühne der bedrängten deutschen Autohersteller auf heimatlichem Boden. Die chinesischen Herausforderer wollen in die Offensive gehen. Ein prominenter Name fehlt.
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
26.08.2025
5 min.
Immobilien-Report: Diese vier herrschaftlichen Villen gibt es in Sachsen jetzt für unter 200.000 Euro
Diese Doppelvilla in Amtsberg wurde um das Jahr 1914 für die Patentpapierfabrik zu Penig errichtet. Sie ist „unsaniert“, verfügt aber eine „solide Substanz“, so der Immobilienverkäufer.
Wer schon immer ein Schloss oder eine historische Villa kaufen wollte, hat derzeit in Deutschland die Qual der Wahl. Besonders günstig: Herrschaftliche Anwesen in Sachsen - und dort vor allem im Erzgebirge.
Jürgen Becker
13:15 Uhr
1 min.
„Storch im Anflug“: Messe für werdende Eltern in Döbeln
Die Veranstalter von „Storch im Anflug“ bringen zur fünften Auflage ihr Maskottchen mit.
Freiberufliche Hebammen unterstützen junge Familien auf der Messe „Storch im Anflug“ in Döbeln.
Marion Gründler
26.08.2025
4 min.
Neuer Wanderweg im Erzgebirge: Warum es schon vor der Fertigstellung Ärger damit gibt
Der neu gestaltete Wanderweg am Knock in Schönheide. Der Verein Historische Skitruhe hat sich darum gekümmert.
In Schönheide entsteht ein neuer Wanderweg. Initiator ist Gottfried Fuchs mit seinem Verein Historische Skitruhe. Dem mangelt es an Geld, weswegen die Gemeinde einspringen sollte.
Heike Mann
