Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Kinderweihnacht im Erzgebirge: „Berggeist Knuffel“ lädt ins Kulturhaus Aue ein

Berggeist Knuffel hat seine Höhle aufgehübscht.
Berggeist Knuffel hat seine Höhle aufgehübscht. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Berggeist Knuffel hat seine Höhle aufgehübscht.
Berggeist Knuffel hat seine Höhle aufgehübscht. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Aue
Kinderweihnacht im Erzgebirge: „Berggeist Knuffel“ lädt ins Kulturhaus Aue ein
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einmal im Jahr krabbelt „Berggeist Knuffel“ aus der Tiefe des Schachtes auf die Bühne, um mit kleinen Freunden Spaß zu haben. Es gibt wieder Karten.

Wenn sich am 5. Dezember, 10 Uhr, der Vorhang im Kulturhaus Aue öffnet, wird die neue Höhle von Knuffel, dem Berggeist, zu sehen sein. Einmal im Jahr erkundet er mit Kindern im Publikum „das geheimnisvolle Weihnachtsland“, all die Traditionen und Bräuche des Erzgebirges. Längst hat Knuffel Freunde gefunden, Kinder aus dem Erzgebirge, die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
20.11.2025
2 min.
„Der Andrang ist enorm“ - Erzgebirger präsentierten die Erzgebirgische Weihnacht in Brüssel
Die Musiker und Sänger des Erzgebirgsensembles Aue unterhalten die Besucher in Brüssel musikalisch.
Musiker und Sänger, Fleischer und Bäcker sowie Kunsthandwerker gestalten in der Sächsisches Landesvertretung in Brüssel wieder einen Weihnachtsmarkt.
Stephan Lorenz
23.09.2025
2 min.
130 Jahre Friedrich Emil Krauss: Erzgebirgsensemble feiert Erzgebirgslieder und Volkskunst
Das Erzgebirgsensemble Aue ehrt Friedrich Emil Krauss im Auer Kulturhaus.
Zum 130. Geburtstag von Friedrich Emil Krauss lädt das Erzgebirgsensemble Aue zu einem musikalischen Streifzug durch Erzgebirgslieder und Volkskunst. Ein Nachmittag voller Heimatklänge und Geschichte.
Thomas Mehlhorn
17:21 Uhr
5 min.
Zeit für Revanche – über 38.500 Fans fiebern mit DFB-Frauen
Das EM-Halbfinale im Sommer entschied Spaniens Aitana Bonmatí mit diesem Schuss. Wie geht es diesmal aus?
Im Nations-League-Finale treffen die deutschen Fußballerinnen erneut auf Spanien. Der Einsatz von Torhüterin Berger ist noch offen, Mittelfeldstar Brand schwärmt von der Hinspiel-Kulisse.
David Joram, dpa
27.11.2025
2 min.
Fleischerei Kempe schließt nach über 130 Jahren – Insolvenz besiegelt Ende eines Traditionsbetriebs im Erzgebirge
Das war‘s: Für die Fleischerei Kempe gibt es keine Zukunft.
Die Suche nach einem Investor ist gescheitert. Verbindlichkeiten im sechsstelligen Bereich belasten den Betrieb. Die erste Filiale ist bereits dicht gemacht worden.
Thomas Wittig
17:23 Uhr
5 min.
Kraftklub-Album „Sterben in Karl-Marx-Stadt“: Wie die Chemnitzer Band vom Älterwerden erzählt
Das neue Kraftklub-Album „Sterben in Karl-Marx-Stadt“ ist ab dem 27.11. überall im Handel und zum Stream verfügbar.
Es wurde viel gemunkelt über das neue Kraftklub-Album. Wird es ihr letztes sein? In welche Richtung geht es? Nun ist „Sterben in Karl-Marx-Stadt“ draußen und liefert Antworten. Eine Rezension.
Josua Gerner
Mehr Artikel