Kinderweihnacht im Erzgebirge: „Berggeist Knuffel“ lädt ins Kulturhaus Aue ein

Einmal im Jahr krabbelt „Berggeist Knuffel“ aus der Tiefe des Schachtes auf die Bühne, um mit kleinen Freunden Spaß zu haben. Es gibt wieder Karten.

Wenn sich am 5. Dezember, 10 Uhr, der Vorhang im Kulturhaus Aue öffnet, wird die neue Höhle von Knuffel, dem Berggeist, zu sehen sein. Einmal im Jahr erkundet er mit Kindern im Publikum „das geheimnisvolle Weihnachtsland", all die Traditionen und Bräuche des Erzgebirges. Längst hat Knuffel Freunde gefunden, Kinder aus dem Erzgebirge, die...