Kleine Firma im Erzgebirge im Aufwind: Filtertechnik aus Carlsfeld auch im Ausland gefragt

Die Firma Envitex in Carlsfeld stellt Filtertechnik her. Ein Kunde ist die benachbarte Bäckerei. Aber auch in Chemiebetrieben und Steinbrüchen kommen die Carlsfelder Produkte zum Einsatz. Ein Besuch vor Ort.

So nahe sind sich Auftraggeber und Produzent selten: Die Bäckerei Schönfelder in Carlsfeld brauchte neue Filterschläuche, die beim Befüllen des Mehlsilos zum Einsatz kommen. Fündig wurde sie gleich beim Nachbarn, der Firma Envitex. Denn die stellt solche her, unter anderem für die Lebensmittelindustrie.