Kletterfelsen im Erzgebirge: Wer vor dem Vergnügen die Drecksarbeit macht

Das Outdoorteam Westerzgebirge erschließt Jahr für Jahr neue Kletterfelsen in der Region um den Auersberg. Das Gebiet hat viel Potenzial für den Sport.

Säge, Axt, Besen, Harken, Schaufeln, Hacken, Hämmer und Kratzer liegen ausgebreitet auf einer Plane am Rand der Straße zwischen Wilzschhaus und Carlsfeld. Eine Gruppe von Erwachsenen und Jugendlichen hat sich an einem der Felsen, die an dieser Straße stehen, versammelt. Sie gehören dem Outdoorteam Westerzgebirge an. Ihr Chef, Michael Scholz,...