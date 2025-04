Kommentar zum Baustellen-Frust in Aue: Eine Region wird ausgebremst

Gesperrte Straßen, lange Staus, genervte Autofahrer: Rund um Aue wird der Verkehr derzeit ordentlich ausgebremst. Das Problem ist nicht der Straßenbau - sondern wie er geplant ist. Ein Kommentar zum Baustellen-Ärger.

Sechs Baustellen auf zwei Bundesstraßen gleichzeitig: Autofahrer werden in der Auer Region derzeit auf eine harte Probe gestellt. Denn es handelt sich nicht um kleinere Bauarbeiten am Straßenrand, sondern größtenteils um Vollsperrungen. Umleitungen und Stop-and-Go-Verkehr sind die Folge. Wer da zügig von A nach B kommen will, braucht Glück -...