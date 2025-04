„Konnten leider keine Person mehr retten“: Tödlicher Unfall im Erzgebirge - Hubschrauber landet auf Staatsstraße

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montag in Lößnitz ereignet. Ein Auto geriet von der Straße ab. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen in Lößnitz ereignet. Ein Rettungshubschrauber der Adac-Luftrettung kam zum Einsatz, der den Notarzt brachte und dafür auf der Staatstraße 283 (Hartensteiner Straße) landete. Was ist passiert?