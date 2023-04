Krebserregende Chemikalien im Filzbach gefunden: Wie gefährlich sind PFAS?

So genannte ewige Chemikalien belasten an vielen Orten die Böden. In Sachsen wurden jetzt 69 Standorte erfasst - einer davon an einem beliebten Badegewässer im Erzgebirge.

Sie können Krebs, Unfruchtbarkeit und Fettleibigkeit verursachen, reichern sich wegen ihrer Langlebigkeit im Körper an und sind noch weitgehend unerforscht: Per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS). Die sogenannten ewigen Chemikalien stecken an vielen Stellen im Boden, auch im Erzgebirge.