Kriegsende vor 80 Jahren im Erzgebirge: Granateneinschlag kostete vier Schönheider Jungs das Leben

Als der Zweite Weltkrieg bereits zu Ende schien, hinterließ er in Schönheide Wunden, die bis heute nur schwer heilen. Weltgeschichte und Familientragödie trafen vor genau 80 Jahren grausam aufeinander.

Klaudia Kahawatte ist 75 Jahre alt und lebt in Schönheide. Ein Ereignis, das 80 Jahre zurückliegt und für sie den Verlust des damals gerade 13 Jahre alten Bruders bedeutete, hat sie heute veranlasst, einen Brief zu schreiben, an ihre längst nicht mehr lebende Mutter, Elly Schubert. Der Bruder, Siegfried Schubert, gehörte zu den vier...