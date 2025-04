Kult-Event im Erzgebirge: Oldie-Party mit Livebands sorgt für Stimmung

Tanz, Live-Musik und Nostalgie pur: Im Kulturhaus Aktivist in Bad Schlema ist am Samstagabend eine der beliebten Oldie-Partys gefeiert worden.

