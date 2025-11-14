Laienspiel im Erzgebirge: Verwechslungen und Missverständnisse bei Brautschau

Die Bergbühne Eibenstock bringt jedes Jahr ein Weihnachtsstück zur Aufführung. In diesem Jahr mit mehr Darstellern als sonst.

Neu ist das Stück der Bergbühne Eibenstock, das dieses Jahr in der Adventszeit zur Aufführung kommt, nicht. Denjenigen Besuchern, denen der Titel „Bauer Funzels Brautschau“ bekannt vorkommt, werden aber trotzdem denken, es sei ein neues. Denn Rita Leistner, Jutta Nitzsche und Petra Nötzold haben sich neue Rollen dafür ausgedacht und es so...