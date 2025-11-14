Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Laienspiel im Erzgebirge: Verwechslungen und Missverständnisse bei Brautschau

Eckard Schlegel, Bernd Kämmer und Wolfgang Schurz (von links) sind auch dieses Jahr beim Weihnachtsstück der Bergbühne Eibenstock dabei.
Eckard Schlegel, Bernd Kämmer und Wolfgang Schurz (von links) sind auch dieses Jahr beim Weihnachtsstück der Bergbühne Eibenstock dabei. Bild: Ralf Wendland
Dirk Steglich, Annette Wendler und Wolfgang Schurz (vorn von links) bei der Probe der Bergbühne Eibenstock.
Dirk Steglich, Annette Wendler und Wolfgang Schurz (vorn von links) bei der Probe der Bergbühne Eibenstock. Bild: Ralf Wendland
Rita Leistner hat mit Jutta Nitzsche und Petra Nötzold ein altes Stück der Bergbühne umgeschrieben. Bei der Regie teilen sich die drei Frauen in die Arbeit.
Rita Leistner hat mit Jutta Nitzsche und Petra Nötzold ein altes Stück der Bergbühne umgeschrieben. Bei der Regie teilen sich die drei Frauen in die Arbeit. Bild: Ralf Wendland
Eckard Schlegel, Bernd Kämmer und Wolfgang Schurz (von links) sind auch dieses Jahr beim Weihnachtsstück der Bergbühne Eibenstock dabei.
Eckard Schlegel, Bernd Kämmer und Wolfgang Schurz (von links) sind auch dieses Jahr beim Weihnachtsstück der Bergbühne Eibenstock dabei. Bild: Ralf Wendland
Dirk Steglich, Annette Wendler und Wolfgang Schurz (vorn von links) bei der Probe der Bergbühne Eibenstock.
Dirk Steglich, Annette Wendler und Wolfgang Schurz (vorn von links) bei der Probe der Bergbühne Eibenstock. Bild: Ralf Wendland
Rita Leistner hat mit Jutta Nitzsche und Petra Nötzold ein altes Stück der Bergbühne umgeschrieben. Bei der Regie teilen sich die drei Frauen in die Arbeit.
Rita Leistner hat mit Jutta Nitzsche und Petra Nötzold ein altes Stück der Bergbühne umgeschrieben. Bei der Regie teilen sich die drei Frauen in die Arbeit. Bild: Ralf Wendland
Aue
Laienspiel im Erzgebirge: Verwechslungen und Missverständnisse bei Brautschau
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bergbühne Eibenstock bringt jedes Jahr ein Weihnachtsstück zur Aufführung. In diesem Jahr mit mehr Darstellern als sonst.

Neu ist das Stück der Bergbühne Eibenstock, das dieses Jahr in der Adventszeit zur Aufführung kommt, nicht. Denjenigen Besuchern, denen der Titel „Bauer Funzels Brautschau“ bekannt vorkommt, werden aber trotzdem denken, es sei ein neues. Denn Rita Leistner, Jutta Nitzsche und Petra Nötzold haben sich neue Rollen dafür ausgedacht und es so...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
2 min.
Keine Schokolade und Gutscheine mehr: Darum streicht Ikea den Adventskalender in Deutschland
Ikea-Kunden, die sich auf den diesjährigen Kalender gefreut haben, dürften lange Gesichter machen.
Insgesamt 24 Türchen mit Schokolade und Einkaufsgutscheinen für die Kunden: Der Adventskalender war für Fans des schwedischen Möbelhauses jedes Jahr gesetzt. Doch 2025 ist das anders.
Patrick Hyslop
06:06 Uhr
4 min.
Bischof lernt von Kane - Karls "Topform" bei U21-Debüt
Lennart Karl trifft bei Debüt - singen will er offenbar nicht.
Dieses Bayern-Duo in der U21 macht Spaß. Lennart Karl und Tom Bischof sorgen gegen Malta für ein Torfest. Der eine lernt für Englisch, der andere von Kane.
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
14.08.2025
2 min.
Technik-Crew aus jungen Leuten für Kulturzentrum in Eibenstock
Das Kulturzentrum „Glück Auf“ in Eibenstock bekommt eine Jugend-Technik-Crew.
Das Kulturzentrum in Eibenstock soll eine Jugend-Technik-Crew bekommen. Ihre erste Bewährungsprobe sollen die jungen Leute bei einer Musical-Aufführung bekommen.
Heike Mann
28.10.2025
4 min.
Millionen-Investition im Erzgebirge: Elektrowerkzeug-Hersteller konzentriert Produktion
Jürgen Leistner beim Gießen von Teilen für Bohrmaschinen, die bei der Firma Eibenstock Elektrowerkzeuge hergestellt werden.
Rund 2,5 Millionen Euro investiert das Unternehmen Eibenstock Elektrowerkzeuge in eine neue Halle und Maschine. Der Firmenchef Lothar Lässig will damit ein Zeichen setzen.
Heike Mann
06:00 Uhr
4 min.
Vodafone warnt vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit
Besser nicht drangehen: Vodafone warnt bei einem Anruf vor einer möglichen Betrugsmasche, hier ein gestelltes Bild mit einer fiktiven Telefonnummer, die Vodafone nur zwischenzeitlich zu technischen Testzwecken geschaltet hatte.
Es klingelt, die ausländische Nummer auf dem Handy ist unbekannt - gehen Sie dann dran? Wenn ja, könnte jemand Unseriöses am anderen Ende der Leitung sein. Ein Mobilfunkanbieter mahnt zur Vorsicht.
Mehr Artikel