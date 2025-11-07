Landkreis verleiht „Erzgebürger“: Diese Erzgebirger haben gewonnen

Zehn Preisträger sind am Freitagabend in Aue überrascht worden: mit dem „Erzgebürger“. Der Landkreis ehrt damit Menschen, die sich fürs Gemeinwohl engagieren. „Freie Presse“ nennt alle Gewinner.

Im Kulturhaus in Aue ist am Freitagabend das siebente Mal der „Erzgebürger“ verliehen worden. Über die Auszeichnung des Erzgebirgskreises freuten sich zehn Preisträger in vier Kategorien. Wertgeschätzt werden damit besonderer persönlicher Einsatz und herausragendes Engagement für die Region. Im Kulturhaus in Aue ist am Freitagabend das siebente Mal der „Erzgebürger“ verliehen worden. Über die Auszeichnung des Erzgebirgskreises freuten sich zehn Preisträger in vier Kategorien. Wertgeschätzt werden damit besonderer persönlicher Einsatz und herausragendes Engagement für die Region.