Lasershow zum Auftakt: Icehouse Aue startet in neue Saison

Die Eislaufsaison startet im Icehouse Aue. Chefin Manila Weidlich gibt Auskunft über die Pläne, über Öffnungszeiten und Preise.

Wenn am 18. November zum ersten Mal in der neuen Saison wieder Eislaufen im Icehouse Aue möglich ist, startet die Freizeiteinrichtung gleichzeitig in eine Jubiläumssaison. Denn die Eislauffläche, die zur Nickelhütte Aue gehört, gibt es nunmehr seit 20 Jahren. „Das wollen wir die Saison über mit vielen Veranstaltungen feiern“, sagt Manila...