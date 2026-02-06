MENÜ
  • Lebensgefahr auf zugefrorenen Teichen im Erzgebirge: Feuerwehr probt Eisrettung

Plötzlich bricht Feuerwehrmann Moritz Vieregg auf dem Teich ein. Bild: Niko Mutschmann
Die nötige Hilfe ist da: Der Feuerwehrmann wird mit einem Spineboard gerettet. Bild: Niko Mutschmann
Feuerwehrmann Moritz Vieregg bekommt den Spezialanzug angezogen. Bild: Niko Mutschmann
Plötzlich bricht Feuerwehrmann Moritz Vieregg auf dem Teich ein. Bild: Niko Mutschmann
Die nötige Hilfe ist da: Der Feuerwehrmann wird mit einem Spineboard gerettet. Bild: Niko Mutschmann
Feuerwehrmann Moritz Vieregg bekommt den Spezialanzug angezogen. Bild: Niko Mutschmann
Aue
Lebensgefahr auf zugefrorenen Teichen im Erzgebirge: Feuerwehr probt Eisrettung
Von Niko Mutschmann
Fußspuren im Eis zeigen, wie schnell aus Neugier Lebensgefahr wird. Mit einer realistischen Eisrettung machte die Feuerwehr Bad Schlema auf die tödlichen Risiken aufmerksam.

Unterschätzte Gefahr: zugefrorene Teiche. Genau diese Ausgangslage stand im Mittelpunkt einer Eisrettungsübung der Feuerwehr Bad Schlema, die an einem Teich in Schneeberg-Neustädtel stattfand.
