Lebensgefahr auf zugefrorenen Teichen im Erzgebirge: Feuerwehr probt Eisrettung

Fußspuren im Eis zeigen, wie schnell aus Neugier Lebensgefahr wird. Mit einer realistischen Eisrettung machte die Feuerwehr Bad Schlema auf die tödlichen Risiken aufmerksam.
Unterschätzte Gefahr: zugefrorene Teiche. Genau diese Ausgangslage stand im Mittelpunkt einer Eisrettungsübung der Feuerwehr Bad Schlema, die an einem Teich in Schneeberg-Neustädtel stattfand.
