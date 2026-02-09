Rettung fast in letzter Minute: Feuerwehr Mittweida holt Hund aus dem Eis der Zschopau

Viel später hätten die Retter nicht kommen dürfen: Am Wochenende haben Feuerwehrleute an der Hängebrücke in Kockisch einen Hund aus dem Wasser gezogen. Das große Tier war auf dünnem Eis eingebrochen.

Diesen Einsatz werden die Feuerwehrleute aus Mittweida und Umgebung so schnell nicht vergessen - und der Gerettete sicher auch nicht. Ein Hund war am Samstagmorgen ins Eis der Zschopau unweit von Mittweida eingebrochen. „Diese Meldung bekamen wir kurz nach 8 Uhr von der Rettungsleitstelle“, erklärt Gemeindewehrleiter René Schröter. Diesen Einsatz werden die Feuerwehrleute aus Mittweida und Umgebung so schnell nicht vergessen - und der Gerettete sicher auch nicht. Ein Hund war am Samstagmorgen ins Eis der Zschopau unweit von Mittweida eingebrochen. „Diese Meldung bekamen wir kurz nach 8 Uhr von der Rettungsleitstelle“, erklärt Gemeindewehrleiter René Schröter.