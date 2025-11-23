Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Licht an im Erzgebirge, aber wann? „Bei mir bleiben die Schwibbögen noch aus“

Alle Jahre wieder die gleiche Frage: Licht an im Erzgebirge, aber wann?
Alle Jahre wieder die gleiche Frage: Licht an im Erzgebirge, aber wann? Bild: Ronny Küttner/Archiv
Kreativ gedacht: Die Lösung für alle, die von der Licht aus-Licht an-Debatte nicht genug bekommen können.
Kreativ gedacht: Die Lösung für alle, die von der Licht aus-Licht an-Debatte nicht genug bekommen können. Bild: montage: Kristian Hahn/Archiv
Dieser kleine Schwibbogen auf dem Radio sorg für Vorfreude an trüben Tagen.
Dieser kleine Schwibbogen auf dem Radio sorg für Vorfreude an trüben Tagen. Bild: Anna Neef
Meinung
Aue
Licht an im Erzgebirge, aber wann? „Bei mir bleiben die Schwibbögen noch aus“
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wann wird der Schwibbogen im Erzgebirge eingeschaltet und wann aus? Diese Fragen sorgen jedes Jahr aufs Neue für Diskussionen. Reporterin Anna Neef folgt einer besonderen Tradition.

Ich kenne viele Menschen, die das Einläuten der Weihnachtszeit kaum erwarten können. Und ich kann das auch sehr gut verstehen. Denn im Erzgebirge stiften vor allem im Advent bewährte Traditionen aus Kirche und Bergbau so viel Identität. Doch bei mir bleibt das Licht dieser hoffnungsvollen Zeit direkt nach dem Totensonntag noch aus.
