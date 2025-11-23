Licht an im Erzgebirge, aber wann? „Bei mir bleiben die Schwibbögen noch aus“

Wann wird der Schwibbogen im Erzgebirge eingeschaltet und wann aus? Diese Fragen sorgen jedes Jahr aufs Neue für Diskussionen. Reporterin Anna Neef folgt einer besonderen Tradition.

Ich kenne viele Menschen, die das Einläuten der Weihnachtszeit kaum erwarten können. Und ich kann das auch sehr gut verstehen. Denn im Erzgebirge stiften vor allem im Advent bewährte Traditionen aus Kirche und Bergbau so viel Identität. Doch bei mir bleibt das Licht dieser hoffnungsvollen Zeit direkt nach dem Totensonntag noch aus.