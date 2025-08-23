Macher im Erzgebirge: Lößnitzer zeigen bei Festival Ideenreichtum und begrüßen Gäste von weither

Markttreiben der besonderen Art herrschte am Samstag in der Innenstadt von Lößnitz. Künstlerin Uli Aigner hatte eine besondere Überraschung an ihrem Stand.

Die österreichische Künstlerin Uli Aigner hatte am Samstag zum Makerfestival in Lößnitz vor ihrem Stand auf dem Marktplatz der Stadt eine Weltkarte ausgebreitet. Darauf zu sehen waren Orte, wohin eines der bisher 11.143 von der 60-Jährigen geschaffenen Porzellangefäße verkauft, getauscht oder verschenkt wurden. Am Samstag kamen weitere...