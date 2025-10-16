„Man denkt, man fährt einen Pkw, so leise ist alles“: Im Erzgebirge leert jetzt ein Elektro-Müllauto die Tonnen

Aue
Wie bewährt sich ein Müllauto mit elektrischem Antrieb im Erzgebirge? Das will ein Entsorgungsunternehmen in den nächsten Jahren im Alltag testen. In Aue ist der E-Koloss bereits unterwegs.
Wenn Müllfahrzeuge auf ihren Touren durch Siedlungsgebiete unterwegs sind, machen sie oft halt und fahren wieder an. Das verbraucht viel Treibstoff und setzt viel Kohlendioxid frei. Laut sind sie außerdem. Daran etwas zu ändern, ist Ziel eines Pilotprojektes, das das Entsorgungsunternehmen Prezero im Erzgebirgskreis gestartet hat. Dabei kommt...
