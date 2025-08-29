Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Mehrere Verletzte und Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro bei zwei Unfällen im Erzgebirge

In Aue-Bad Schlema ereigneten sich am Donnerstag zwei Verkehrsunfälle.
In Aue-Bad Schlema ereigneten sich am Donnerstag zwei Verkehrsunfälle. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Aue
Mehrere Verletzte und Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro bei zwei Unfällen im Erzgebirge
Redakteur
Von Holk Dohle
In Aue-Bad Schlema stürzte am Donnerstag ein E-Scooter-Fahrer (73). Später prallte ein VW-Transporter gegen einen parkenden Seat. Was bekannt ist.

Mehrere Verletzte und Sachschaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro sind die Bilanz zweier Unfälle, die sich am Donnerstag in Aue-Bad Schlema ereignet haben. Gegen 9 Uhr war ein E-Scooter-Fahrer (73) entgegengesetzt der Einbahnstraße im Haldenweg in Richtung Grubenstraße unterwegs. Dabei stürzte er auf der nassen, abschüssigen Fahrbahn und...
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
06.08.2025
1 min.
Erzgebirge: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt
Zwei Unfälle haben sich in Stollberg und Aue ereignet.
Bei einem weiteren Unfall wurde eine 25-Jährige leicht verletzt.
Babette Zaumseil
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
14:28 Uhr
2 min.
„Wir kommen in Fahrt“: HOT 05 Futsal ist kurz vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison gut drauf
Andrii Remenets (am Ball) erzielte am Samstag das sechste Tor der 05er im Testspiel gegen Liria Berlin.
Beim 6:3-Erfolg gegen einen Liga-Rivalen aus Berlin hat sich das Team aus Hohenstein-Ernstthal am Samstag in Spiellaune präsentiert. Für Verwunderung sorgte das letzte Gegentor.
Markus Pfeifer
30.07.2025
1 min.
Unfall im Erzgebirge: Seat kollidiert mit Gegenverkehr
Die Polizei registrierte am Dienstag zwei Unfälle in Crottendorf und Königswalde.
Verletzt wurde bei dem Unfall in Crottendorf niemand. Zum Arzt musste die Seat-Fahrerin trotzdem – zur Blutentnahme. Ein Atemalkoholtest ergab 2,92 Promille.
Holk Dohle
14:20 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 31.08.2025
 3 Bilder
Eine grüngelbe Wolke steigt aus dem K-Block im Stadion.
Mehr Artikel