Mehrere Verletzte und Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro bei zwei Unfällen im Erzgebirge

In Aue-Bad Schlema stürzte am Donnerstag ein E-Scooter-Fahrer (73). Später prallte ein VW-Transporter gegen einen parkenden Seat. Was bekannt ist.

Mehrere Verletzte und Sachschaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro sind die Bilanz zweier Unfälle, die sich am Donnerstag in Aue-Bad Schlema ereignet haben. Gegen 9 Uhr war ein E-Scooter-Fahrer (73) entgegengesetzt der Einbahnstraße im Haldenweg in Richtung Grubenstraße unterwegs. Dabei stürzte er auf der nassen, abschüssigen Fahrbahn und...