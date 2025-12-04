Millioneninvestition in Tourismus im Erzgebirge: Carlsfeld bekommt sein neues Hirschkopfhaus

Aue
Der Neubau auf dem Hirschkopf in Carlsfeld ist fertiggestellt. Es ist der erste Schritt hin zu einem Aktivzentrum, das Sommer wie Winter nutzbar sein soll.
Der Neubau auf dem Hirschkopf in Carlsfeld, das Hirschkopfhaus, ist fertiggestellt und soll am 11. Dezember offiziell eröffnet werden. Das touristische Projekt hat die Stadt Eibenstock unter den Titel „Aktivzentrum Carlsfeld“ entwickelt. Aktive Bewegung, Entspannung und Erholung sowie Bildung und Traditionsveranstaltungen sollen dort...
