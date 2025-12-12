Neuer Anlaufpunkt für Wintersport im Erzgebirge: Carlsfeld eröffnet neues Hirschkopfhaus

Aue
Auf Carlsfelds Hausberg, dem Hirschkopf, wurde ein neues Gebäude errichtet, das vor allem für aktive Sportlern im Winter und Sommer offen sein soll. Der Weg dahin war nicht einfach.
Hoch über Carlsfeld strahlt seit Donnerstagabend ein „neuer Stern“. Nach anderthalbjähriger Bauzeit wurde das Hirschkopfhaus seiner Bestimmung übergeben. Das Aktivzentrum auf dem Gipfel des Carlsfelder Hausberges war ein lange gehegtes Vorhaben. „Vor zehn Jahren haben wir uns die ersten Gedanken dazu gemacht“, erklärte ein sichtlich...
