Miniaturlandschaft im Erzgebirge: Bergbrüderschaft schickt Häuser in den Winterschlaf

Aue
Die Bergbauminiaturlandschaft auf der Fundgrube Gesellschaft wird eingelagert. Jörg Wiegank richtet die Kunststoffhäuser mit viel Liebe neu her.
Ein besonderes Stück Geschichte der Schneeberger Bergbauheimat ist in den Winterschlaf gegangen: die Bergbauminiaturlandschaft auf der Fundgrube Gesellschaft. Sie wird von der Bergbrüderschaft „Schneeberger Bergparade“ gepflegt. In einem Arbeitseinsatz wurden Hand in Hand alle kleinen Häuser in das Siebenschlehener Pochwerk gebracht. Mit...
