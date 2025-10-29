Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Miniaturlandschaft im Erzgebirge: Bergbrüderschaft schickt Häuser in den Winterschlaf

André Fugmann und Mathias Drechsler tragen ein Haus ins Winterquartier.
André Fugmann und Mathias Drechsler tragen ein Haus ins Winterquartier. Bild: Anja Vieweg
André Fugmann und Mathias Drechsler tragen ein Haus ins Winterquartier.
André Fugmann und Mathias Drechsler tragen ein Haus ins Winterquartier. Bild: Anja Vieweg
Aue
Miniaturlandschaft im Erzgebirge: Bergbrüderschaft schickt Häuser in den Winterschlaf
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bergbauminiaturlandschaft auf der Fundgrube Gesellschaft wird eingelagert. Jörg Wiegank richtet die Kunststoffhäuser mit viel Liebe neu her.

Ein besonderes Stück Geschichte der Schneeberger Bergbauheimat ist in den Winterschlaf gegangen: die Bergbauminiaturlandschaft auf der Fundgrube Gesellschaft. Sie wird von der Bergbrüderschaft „Schneeberger Bergparade“ gepflegt. In einem Arbeitseinsatz wurden Hand in Hand alle kleinen Häuser in das Siebenschlehener Pochwerk gebracht. Mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
18:30 Uhr
4 min.
Kreatives Erzgebirge: Wie junges Design altes Handwerk aus der Region neu belebt
Im Siebenschlehener Pochwerk zeigt die Ausstellung „Made In“ innovative Design- und Handwerksideen.
Eine neue Ausstellung namens „Made In“ in Schneeberg zeigt, wie aus regionalem Können europäische Kreativität entsteht. Über zwei Jahre haben Designer und Handwerker aus sechs Ländern dafür zusammengearbeitet.
Thomas Mehlhorn
16:45 Uhr
2 min.
Erzgebirger begrüßen Bundeskanzler Merz mit Steigerlied und überreichen Präsent
Bundeskanzler Friedrich Merz erhält von Benjamin Schott einen erzgebirgischen Engel.
Großer Auftritt für das Erzgebirge: In Dresden haben Bergbrüder und Musiker aus der Region dem Bundeskanzler einen bergmännischen Empfang bereitet. Wie es zu dem Auftritt kam und wie Merz reagierte.
Thomas Mehlhorn
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
30.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
Mehr Artikel