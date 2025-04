Mopedfahrer wird bei Unfall auf Bundesstraße in Lößnitz verletzt

Am Nachmittag hat es auf der B 169 in Lößnitz einen schweren Unfall gegeben. Ein Mopedfahrer kam verletzt ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall hat sich am Dienstag in Lößnitz ein Mopedfahrer verletzt. Nach ersten Informationen kam es gegen 15 Uhr an der Kreuzung Auer Straße (B 169) und Obere Bahnhofstraße zum Zusammenstoß mit einem Skoda. Offenbar wollte die Fahrerin die Bundesstraße queren. In der Folge kam es zur Kollision. Der Mopedfahrer wurde vom...