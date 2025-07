Nach Stadtfest-Absage steigt Sommerfest in Aue: Das ist das Programm

Zwar findet dieses Jahr kein Stadtfest in Aue statt, dafür aber erstmals ein großes Sommerfest. Das steigt am Carolateich – mit Livemusik, Leckereien und einem besonderen Wettbewerb. „Freie Presse“ erklärt, was wann geplant ist.

Am Wochenende vom 11. bis 13. Juli wird das Areal am Carolateich in Aue zur Festmeile: Das erste Auer Sommerfest feiert seine Premiere – als Ersatz für das aus Kostengründen ausgefallene Stadtfest. Geboten wird ein breites Programm für Groß und Klein voller Musik, Genuss und Bewegung. „Freie Presse" gibt einen Überblick.