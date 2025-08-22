Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall in Schneeberg.
Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall in Schneeberg.
Aue
Nach Unfall im Erzgebirge: Polizei sucht Zeugen
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Der Unfall ereignete sich auf einem Parkplatz in Schneeberg.

Schneeberg.

Die Polizei in Aue sucht nach einem Verkehrsunfall Zeugen. Passiert war nach ihren Angaben Folgendes: Am 21. August stieß gegen 13 Uhr auf dem Parkplatzgelände des Ärztehauses in Schneeberg (ehemaliges Bergarbeiterkrankenhaus) ein Opel beim Ausparken gegen einen dort geparkten Skoda. Der Fahrzeugführer stieg aus dem Auto aus, prüfte den entstandenen Sachschaden und führte Gespräche mit vor Ort anwesenden Personen. Diese werden jetzt gebeten, sich bei der Polizei in Aue zu melden, um den Sachverhalt zu dem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz zu erhellen. Hinweise dazu werden im Polizeirevier Aue unter der Telefonnummer 03771 12100 entgegengenommen, heißt es in der Pressemitteilung von Donnerstag abschließend. (bz)

