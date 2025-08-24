Nächste Bundesstraße im Erzgebirge gesperrt: Was Autofahrer in Aues Innenstadt deshalb erwartet

Aue
Auf Autofahrer kommt die nächste Sperrung in Aues Innenstadt zu. Bis Ende November wird auf der Wettinerstraße gebaut.
Auf einer wichtigen Straße in Aues Innenstadt wird ab 1. September gebaut, weswegen diese gesperrt wird. Es handelt sich dabei um die Wettinerstraße, die Bundesstraße 283. Zuvor wird eine andere Bundesstraße wieder für den Verkehr freigegeben.
