  Nächste Bundesstraße im Erzgebirge gesperrt: Was Autofahrer in Aues Innenstadt deshalb erwartet

Ein nächster Abschnitt der Wettinerstraße in Aue wird gebaut.
Ein nächster Abschnitt der Wettinerstraße in Aue wird gebaut.
Aue
Nächste Bundesstraße im Erzgebirge gesperrt: Was Autofahrer in Aues Innenstadt deshalb erwartet
Von Heike Mann
Auf Autofahrer kommt die nächste Sperrung in Aues Innenstadt zu. Bis Ende November wird auf der Wettinerstraße gebaut.

Auf einer wichtigen Straße in Aues Innenstadt wird ab 1. September gebaut, weswegen diese gesperrt wird. Es handelt sich dabei um die Wettinerstraße, die Bundesstraße 283. Zuvor wird eine andere Bundesstraße wieder für den Verkehr freigegeben.
