Neue hochprozentige Schnapsidee aus dem Erzgebirge: Lautergold bringt „Haamit“-Whisky auf den Markt

Whiskys gelten bei Lautergold als Erfolgsmodell: Sobald Neuerscheinungen publik werden, trudeln bundesweit Bestellungen ein. Nun will der Spirituosenhersteller Heimatgefühl ins Glas bringen.

Der Neue ist anders als seine Vorgänger. Davon ist Brenner Enrico Siegel überzeugt. „Damit besetzen wir eine Nische", sagt der 39-Jährige über die neueste Kreation aus dem Hause Lautergold. Gemeint ist ein neuer Whisky namens „Haamit".