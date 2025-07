Neue Packstation geht im Erzgebirge in Betrieb

Eine Packstation mit 57 Fächern steht den Kunden seit Donnerstag in Lauter-Bernsbach zur Verfügung. Betrieben wird sie mit Solarzellen.

Eine Packstation mit 57 Fächern hat die Deutsche Post am Donnerstag in der Lauter-Bernsbacher Karl-Liebknecht-Straße 33 in Betrieb genommen. Dort können Postkunden ab sofort rund um die Uhr Sendungen verschicken und empfangen. Die neue Packstation ist mit Solarzellen auf dem Dach ausgestattet, sodass sich der Automat mit regenerativen Energien...