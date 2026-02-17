Neuer Blutspende-Standort im Erzgebirge: Was erwartet die Spender am 3. März?

Aue
In Eibenstock finden alle Spendetermine ab sofort im Kulturzentrum statt. Für Blutspender gibt es einige Veränderungen.
Mit dem ersten Blutspendetermin des Jahres am 3. März gibt es für Blutspender in Eibenstock einige Veränderungen. Wie Kevin Krenkel vom DRK-Blutspendedienst mitteilt, finden ab sofort alle Spendetermine im Kulturzentrum, Otto-Findeisen-Straße 1, statt. Die Spenderbetreuung übernehmen Ehrenamtliche des DRK-Ortsvereins Bockau.
