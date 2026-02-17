MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Neuer Blutspende-Standort im Erzgebirge: Was erwartet die Spender am 3. März?

Eine Frau spendet Blut: Zum Auftakt am 3. März erhalten alle Spender ein Willkommensgeschenk.
Eine Frau spendet Blut: Zum Auftakt am 3. März erhalten alle Spender ein Willkommensgeschenk. Bild: Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa/Archiv
Eine Frau spendet Blut: Zum Auftakt am 3. März erhalten alle Spender ein Willkommensgeschenk.
Eine Frau spendet Blut: Zum Auftakt am 3. März erhalten alle Spender ein Willkommensgeschenk. Bild: Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa/Archiv
Aue
Neuer Blutspende-Standort im Erzgebirge: Was erwartet die Spender am 3. März?
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Eibenstock finden alle Spendetermine ab sofort im Kulturzentrum statt. Für Blutspender gibt es einige Veränderungen.

Mit dem ersten Blutspendetermin des Jahres am 3. März gibt es für Blutspender in Eibenstock einige Veränderungen. Wie Kevin Krenkel vom DRK-Blutspendedienst mitteilt, finden ab sofort alle Spendetermine im Kulturzentrum, Otto-Findeisen-Straße 1, statt. Die Spenderbetreuung übernehmen Ehrenamtliche des DRK-Ortsvereins Bockau.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.02.2026
1 min.
Bürger diskutieren: Wird diese Stadt im Erzgebirge wieder zum Dorf?
Über die Zukunft von Olbernhau, hier bei der Aktion „Night of Lights“, soll beim 132. Stadtgespräch diskutiert werden.
Demografischer Wandel in Olbernhau: Die Einwohnerzahl hat sich seit den 1970er-Jahren halbiert. Wie reagiert die Region? Thema beim Stadtgespräch.
Holk Dohle
25.12.2025
1 min.
Chemnitz: Blutspenden auch jetzt dringend gefragt
Blutspende: Medizinische Notfälle machen über die Feiertage keine Pause.
Auch über die Feiertage und danach werden Blutkonserven benötigt. Der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost bietet deshalb Sondertermine an.
Luisa Ederle
18:00 Uhr
8 min.
Mütze auf und rein: Wie ich als Warmduscherin Spaß am Eisbaden bekam
Dünne Studienlage hin oder her, ich meine: Eisbaden macht glücklich.
Kalte Duschen sind mir ein Graus – doch draußen Baden im Winter finde ich schön. Der Weg dahin war lang. Und nur eine spezielle Technik hat ihn möglich gemacht.
Sylvia Miskowiec
29.01.2026
2 min.
Knappe Blutkonserven in Chemnitz – Aber wer nicht perfekt Deutsch spricht, darf nicht spenden
Der Vorrat an Blutkonserven ist in Chemnitz auf einem niedrigen Niveau.
Blutspenden werden zu jeder Zeit gesucht. Im Winter ist es jedoch besonders dringend. Wie die Lage an Chemnitzer Krankenhäusern aktuell ist und wer nicht spenden darf.
Elisa Leimert
16:00 Uhr
2 min.
Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup
Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.
Andreas Bauer
18:00 Uhr
4 min.
Harter Start bei Erzgebirge Aue: „Ein Wintertransfer muss sofort funktionieren“
Mittelstürmer Vincent Ocansey war der einzige Winter-Neuzugang des FC Erzgebirge Aue.
Vincent Ocansey spielt erst seit vier Wochen bei den Veilchen. Sein Vater hat sich die neue Fußballheimat seines Sohnes angesehen und schwärmt vom Erzgebirge. Der 25-Jährige hatte selbst noch wenig Zeit, sich einzuleben.
Paul Steinbach
Mehr Artikel